Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné ! Maison des associations Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné !

Maison des associations 5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Rejoignez-nous pour une soirée ludique et conviviale à la ludothèque lors de notre événement spécial soirée Apéro Jeux Ludik.

Cette édition est réservée aux participants de plus de 12 ans et se déroulera sous le thème captivant Dessinez, c’est gagné !

6 €/ personne (paiement sur place espèces ou carte).

Buffet inclus.

Sur inscription. .

Maison des associations 5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

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English :

L’événement Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné ! Pleurtuit a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme