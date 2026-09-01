Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné ! Maison des associations Pleurtuit
vendredi 11 septembre 2026 · Maison des associations · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné !
Maison des associations 5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Rejoignez-nous pour une soirée ludique et conviviale à la ludothèque lors de notre événement spécial soirée Apéro Jeux Ludik.
Cette édition est réservée aux participants de plus de 12 ans et se déroulera sous le thème captivant Dessinez, c’est gagné !
6 €/ personne (paiement sur place espèces ou carte).
Buffet inclus.
Sur inscription. .
Maison des associations 5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné ! Pleurtuit a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine)
- JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf Pleurtuit 19 septembre 2026
- Inauguration expo et ateliers mycologiques Pleurtuit 23 septembre 2026
- Opération »Nettoyons la nature Parking des écoles J.Launay Pleurtuit 26 septembre 2026
- Fest-Noz Espace Delta Pleurtuit 26 septembre 2026
- Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit 29 septembre 2026