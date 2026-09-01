Informations pratiques

Pleurtuit

Inauguration expo et ateliers mycologiques

Parc de Westerwald et Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 11:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Par l’APPIC

11h30 exposition au Parc de Westerwald inauguration de l’exposition pédagogique Sur la piste des Ballerines dédiée aux Hygrophores.

14h30 à l’Espace DELTA poursuivez la découverte de la fonge lors d’atelier d’échanges et conférence-débat avec des mycologues ainsi que des ateliers ludiques et créatifs tous publics.

Infos www.pleurtuit.com .

Parc de Westerwald et Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement Inauguration expo et ateliers mycologiques Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme