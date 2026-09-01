Inauguration expo et ateliers mycologiques Pleurtuit
mercredi 23 septembre 2026 · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Inauguration expo et ateliers mycologiques
Parc de Westerwald et Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 11:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Par l’APPIC
11h30 exposition au Parc de Westerwald inauguration de l’exposition pédagogique Sur la piste des Ballerines dédiée aux Hygrophores.
14h30 à l’Espace DELTA poursuivez la découverte de la fonge lors d’atelier d’échanges et conférence-débat avec des mycologues ainsi que des ateliers ludiques et créatifs tous publics.
Infos www.pleurtuit.com .
Parc de Westerwald et Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Inauguration expo et ateliers mycologiques Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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