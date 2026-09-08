Apero-lectures, Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy, Lys-lez-Lannoy
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy · Lys-lez-Lannoy
Informations pratiques
Apero-lectures Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy Nord
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Et si l’apéritif devenait une invitation au voyage ? Une facon originle de réunir plaisir gustatif et plaisir littéraire, où le public devient à la fois spectacteur et complice d’un moment suspendu entre saveurs et mots.
Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy 199 Av. Paul Bert, 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 13 70 »}]
Lectures théâtralisées par la troupe de l’Effet M’erre.
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