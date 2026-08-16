UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Conches-en-Ouche

Apéro Littéraire, Médiathèque Alfred Recours, Conches-en-Ouche

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Alfred Recours · Conches-en-Ouche

Apéro Littéraire, Médiathèque Alfred Recours, Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Alfred Recours
Adresse
14 Rue Jacques Villon, 27190 Conches-en-Ouche, France
Ville
27190 Conches-en-Ouche
Département
Eure

Apéro Littéraire Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Alfred Recours Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Venez partager un moment de convivialité autour des romans de la rentrée littéraire d’automne.
L’occasion de découvrir nos coups de coeur et de reprtir avec !

Médiathèque Alfred Recours 14 Rue Jacques Villon, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232302644 https://mediatheque-conches-en-ouche.c3rb.org/ Gratuit / Parking
Biblis en folie 2026

©mediathequealfredrecours

À voir aussi à Conches-en-Ouche (Eure)