Apéro numérique Centre culturel et social La Chrysalide Ruffec
Apéro numérique Centre culturel et social La Chrysalide Ruffec mardi 7 juillet 2026.
Ruffec
Apéro numérique
Centre culturel et social La Chrysalide 3 avenue Célestin Sieur Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
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Centre culturel et social La Chrysalide 3 avenue Célestin Sieur Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 38 43
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English :
L’événement Apéro numérique Ruffec a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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