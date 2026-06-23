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Apéro numérique Centre culturel et social La Chrysalide Ruffec

Apéro numérique Centre culturel et social La Chrysalide Ruffec mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Centre culturel et social La Chrysalide
Adresse
3 avenue Célestin Sieur
Ville
16700 Ruffec
Département
Charente
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Ruffec

Apéro numérique

Centre culturel et social La Chrysalide 3 avenue Célestin Sieur Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

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Centre culturel et social La Chrysalide 3 avenue Célestin Sieur Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 38 43 

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English :

L’événement Apéro numérique Ruffec a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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