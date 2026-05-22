Apéro Olfactif Art Déco et Parfums des Années Folles Le Comptoir Bornéo Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Apéro Olfactif Art Déco et Parfums des Années Folles

Jeudi 18 juin 2026.

19h à 21h. Le Comptoir Bornéo 8 rue de la Fourane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Plongez dans l’élégance enivrante des Années Folles lors d’une rencontre olfactive inédite mêlant Art Déco, histoire du parfum et émotions Au fil de cette expérience conviviale découvrez les grands parfums iconiques et dégustez un apéro festif.

Plongez dans l’élégance enivrante des Années Folles lors d’un apéro olfactif inédit mêlant Art Déco, histoire du parfum et émotions sensorielles.



Au fil de cette expérience conviviale et immersive, découvrez les grands parfums iconiques qui ont marqué les années 1920, leurs secrets de création, leurs influences artistiques et l’audace d’une époque où luxe, liberté et créativité révolutionnaient les sens.

Entre senteurs mythiques et découvertes olfactives surprenantes, laissez-vous guider dans un voyage sensoriel raffiné où chaque fragrance raconte une histoire.



Au programme

• Découverte de parfums emblématiques et confidentiels

• Anecdotes fascinantes autour des maisons et créateurs mythiques

• Exploration sensorielle et échanges autour des émotions olfactives

• Ambiance chic, chaleureuse et conviviale



Dégustation de tapas et d’un verre au choix.

Une parenthèse élégante et inspirante à vivre entre passionnés de parfum, curieux et amoureux du beau.



Une soirée sensorielle unique à ne pas manquer. .

Le Comptoir Bornéo 8 rue de la Fourane Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 22 39 39 contact@lavoixduparfum.fr

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English :

Immerse yourself in the intoxicating elegance of the Roaring Twenties with a unique olfactory encounter combining Art Deco, perfume history and emotions. Discover the great iconic fragrances and enjoy a festive aperitif.

L’événement Apéro Olfactif Art Déco et Parfums des Années Folles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence