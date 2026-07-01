Apéro ornitho au jardin de la garenne Château de la Garenne- Étel
samedi 18 juillet 2026 · Château de la Garenne- · Étel
Informations pratiques
Étel
Apéro ornitho au jardin de la garenne
Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Et si vous commenciez la journée au rythme de la nature ?
Rejoignez Nancie Renaut (paysagiste et naturaliste) et Arnaud Guillas (ornithologue et naturaliste) de l’association Cueillir pour un moment original au cœur du Jardin de la Garenne.
Au programme
Écoute et découverte des oiseaux du jardin
Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales
Préparation d’un apéro sauvage avec des recettes à déguster sur place
Une expérience conviviale et sensorielle pour observer, goûter et redécouvrir la nature autrement.
Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.
Infos pratiques
⏳ Durée 3h
Tout public
⚠️ Sur inscription places limitées
contact@fonds-mg.fr
06 31 71 83 05
www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne
Venez partager un moment de découverte et de gourmandise au cœur du jardin .
Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro ornitho au jardin de la garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Étel (Morbihan)
- Entre ciel et dunes sortie ornithologique à Etel Étel 15 juillet 2026
- Atelier Famill’Archi Bienvenue à l’agence ! Glacière Municipale d’Étel Étel 15 juillet 2026
- Atelier dessine moi un pêcheur Etel Stade de la Falaise Étel 15 juillet 2026
- Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel 17 juillet 2026
- Visite contée le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Musée des thoniers – Étel 17 juillet 2026