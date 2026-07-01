Apéro ornitho au jardin de la garenne Château de la Garenne- Étel

Informations pratiques

Étel

Apéro ornitho au jardin de la garenne

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Et si vous commenciez la journée au rythme de la nature ?

Rejoignez Nancie Renaut (paysagiste et naturaliste) et Arnaud Guillas (ornithologue et naturaliste) de l’association Cueillir pour un moment original au cœur du Jardin de la Garenne.

Au programme

Écoute et découverte des oiseaux du jardin

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Préparation d’un apéro sauvage avec des recettes à déguster sur place

Une expérience conviviale et sensorielle pour observer, goûter et redécouvrir la nature autrement.

Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.

Infos pratiques

⏳ Durée 3h

Tout public

⚠️ Sur inscription places limitées

contact@fonds-mg.fr

06 31 71 83 05

www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne

Venez partager un moment de découverte et de gourmandise au cœur du jardin .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05

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English :

L’événement Apéro ornitho au jardin de la garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon