Apéro patrimoine “Balade autour des fortifications », Office de Tourisme, Verdun

Informations pratiques

Apéro patrimoine “Balade autour des fortifications » Vendredi 18 septembre, 17h00 Office de Tourisme Meuse

25 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Partez à la (re)découverte du patrimoine verdunois. Puis, après la visite, participez à un moment de convivialité, autour de produits locaux, dans le jardin du musée de la Princerie.

Office de Tourisme Place de la Nation, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 86 14 18 https://www.tourisme-verdun.com/ https://fr-fr.facebook.com/TourismeGrandVerdun/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 86 14 18 »}] Le patrimoine de la ville de Verdun témoigne de ses plus de 2000 ans d’histoire !

En effet, l’histoire de Verdun n’a pas commencé en 1916, elle plonge ses racines dans les temps les plus reculés et fut le centre d’enjeux territoriaux qui bien souvent la dépassaient.Si Verdun a acquis une réputation mondiale au lendemain de la terrible bataille qui s’est déroulée sur son sol en 1916, son histoire mouvementée trouve son origine dès l’âge de la pierre taillée. Le musée de la Princerie en a d’ailleurs conservé les vestiges : pointes de flèches et outils de silex.

Dès ses origines, l’histoire de Verdun se confond avec les grands mouvements de civilisation européens. C’est dans cette cité qu’a été signé le traité de Verdun en 843, traité qui dessine les contours de l’Europe moderne. Au XVIe siècle, le Royaume de France annexe les Trois-Évêchés (Metz, Toul et Verdun) et Henri II entre dans Verdun le 12 juin 1552. Cette situation est entérinée par les traités de Westphalie en 1648. La vie de la Cité connaîtra encore bien des épisodes marquants pendant la révolution – quand le gouverneur Beaurepaire choisit le suicide plutôt que la reddition – sous l’Empire et durant la guerre de 1870.

Verdun a souvent été une terre à défendre. Les nombreuses fortifications, qui enserrent la ville témoignent de sa vocation militaire. Attila, Clovis, rois de France ou encore souverains germaniques firent le siège de Verdun. Mais cette position stratégique à proximité des frontières et au bord du fleuve Meuse facilita également son rayonnement économique et culturel. Au Moyen Âge, les marchands verdunois étaient connus dans l’Europe entière. Les marchandises entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud transitaient par le port de Verdun ; la vie de la cité s’organisait ainsi le long des canaux et autour des marchés.

Cette histoire longue et mouvementée a laissé beaucoup de témoignages, faisant de Verdun une ville dotée d’un patrimoine matériel et immatériel très riche. Parking rue du 8 Mai 1945.

Partez à la (re)découverte du patrimoine verdunois. Puis, après la visite, participez à un moment de convivialité, autour de produits locaux, dans le jardin du musée de la Princerie.

© Cécile Thouvenin