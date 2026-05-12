Apéro Peinture Peinture sur bouteille Grande Rue du Pacherenc Viella
Apéro Peinture Peinture sur bouteille Grande Rue du Pacherenc Viella vendredi 5 juin 2026.
Viella
Apéro Peinture Peinture sur bouteille
Grande Rue du Pacherenc Château de Viella Viella Gers
Tarif : – – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Un moment créatif au cœur de notre vignoble … ça vous tente ?
Prenez le temps de vous poser au cœur des vignes et laissez parler votre créativité.
Le temps d’un atelier, Rachel vous invite à peindre votre bouteille de vin.
Un moment convivial, à partager entre amis ou en famille, et le plaisir de repartir avec une création unique !
Apéro inclus
Matériel fourni
✅ Pas besoin de savoir peindre ou dessiner
Annulation gratuite jusqu’à 48h avant
Réservation en ligne
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Grande Rue du Pacherenc Château de Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr
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English :
How about a creative moment in the heart of our vineyard?
Take the time to relax in the heart of the vineyard and let your creativity flow.
During a workshop, Rachel invites you to paint your own bottle of wine.
A convivial moment to share with friends or family, and the pleasure of leaving with a unique creation!
? Aperitif included
? Materials supplied
? No need to know how to paint or draw
? Free cancellation up to 48 hours in advance
Online booking
L’événement Apéro Peinture Peinture sur bouteille Viella a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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