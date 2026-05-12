Apéro Peinture Peinture sur bouteille Grande Rue du Pacherenc Viella

Viella

Apéro Peinture Peinture sur bouteille

Grande Rue du Pacherenc Château de Viella Viella Gers

Tarif : – – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Un moment créatif au cœur de notre vignoble … ça vous tente ?

Prenez le temps de vous poser au cœur des vignes et laissez parler votre créativité.

Le temps d’un atelier, Rachel vous invite à peindre votre bouteille de vin.

Un moment convivial, à partager entre amis ou en famille, et le plaisir de repartir avec une création unique !

Apéro inclus

Matériel fourni

✅ Pas besoin de savoir peindre ou dessiner

Annulation gratuite jusqu’à 48h avant

Réservation en ligne

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Grande Rue du Pacherenc Château de Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

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English :

How about a creative moment in the heart of our vineyard?

Take the time to relax in the heart of the vineyard and let your creativity flow.

During a workshop, Rachel invites you to paint your own bottle of wine.

A convivial moment to share with friends or family, and the pleasure of leaving with a unique creation!

? Aperitif included

? Materials supplied

? No need to know how to paint or draw

? Free cancellation up to 48 hours in advance

Online booking

L’événement Apéro Peinture Peinture sur bouteille Viella a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65