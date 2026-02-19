APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet

APÉRO PENSÉ

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.

L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème Entre croire et savoir, faut-il choisir ?

Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.

L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème Entre croire et savoir, faut-il choisir ? .

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 emmeffe1328@gmail.com

English :

We invite you to share your ideas on the proposed theme, followed by a drink.

The Allo Bagnols association invites you (free access) to share ideas around the theme: Between belief and knowledge, should we choose?

