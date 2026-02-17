APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet
APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet mardi 15 septembre 2026.
APÉRO PENSÉ
Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.
L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème Comment vivre avec son passé ?
Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.
L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème Comment vivre avec son passé ? .
Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 emmeffe1328@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We invite you to share your ideas on the proposed theme, followed by a drink.
The Allo Bagnols association invites you (free access) to share ideas around the theme: How to live with your past?
L’événement APÉRO PENSÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT Mont Lozere