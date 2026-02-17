APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet

APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet mardi 15 septembre 2026.

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15

2026-09-15

Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.
L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème Comment vivre avec son passé ?   .

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13  emmeffe1328@gmail.com

English :

We invite you to share your ideas on the proposed theme, followed by a drink.
The Allo Bagnols association invites you (free access) to share ideas around the theme: How to live with your past?

