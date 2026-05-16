Apéro-Philo : Les Vieilles (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison MADIE Nantes
Apéro-Philo : Les Vieilles (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison MADIE Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit Reservation sur le site www.festivalheroines.comNote: les spectacles sont en entrér libre. Que ca ne vous empeche pas, si vous le désirea, de contrinuer aux activites de la compagnie, en faisant un don. Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
À partir de pépites de la tradition orale — contes, chansons — on vient secouer les idées reçues, déplacer les préjugés, regarder autrement ces figures de vieilles qui dérangent, qui savent ou qui transforment.Pas besoin d’être philosophe pour se poser des questions. On a tou·s·tes la capacité de penser, non ? Alors on vient comme on est, avec ses idées, ses doutes, ses intuitions — et on met tout ça en mouvement.Écouter des histoires, réfléchir ensemble. S’entrainer à questionner les évidences. Élargir notre regard à propos de ce que c’est que d’« être vieille » : quand on réunit des habitants, des artistes et des philosophes, ça envoie du lourd !L’atelier sera mené par Sofia ROSTAGNO (Association MindUp), avec des conteu·r·ses du festival.
Maison MADIE Nantes 44100
https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/apero-philo
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