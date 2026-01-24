Informations pratiques

Apéro-réno » Respirer un air sain chez soi : les bons gestes et les systèmes de ventilation » Jeudi 15 octobre, 18h30 Versailles Grand Parc Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Apéro-rénoRespirer un air sain chez soi : les bons gestes et les systèmes de ventilation en partenariat avec l’association Que Choisir Ensemble.

Ce moment d’échanges, animé par un bénévole de l’association locale de Que Choisir Ensemble et un conseiller Énergie de l’ALEC 78, mixte une présentation classique et des quizz, dans un format ludique et interactif.

Les échanges évoquent l’impact sur la santé du manque de renouvellement d’air au domicile et les différents systèmes associés à une rénovation énergétique réussie.

Une entreprise spécialisée répondra aux questions techniques sur la ventilation mécanique centralisée (VMC), ventilation double flux, etc.

Inscription indispensable, le lieu exact dans la ville de Versailles sera confirmé après inscription.

Versailles Grand Parc 6, avenue de Paris Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/FEuVu8 »}]

On ne s’en doute pas toujours, mais l’air intérieur peut être jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Les polluants proviennent du mobilier, des activités quotidiennes…

ALEC 78