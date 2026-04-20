APERO ROCK ➤ @LESMARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

APERO ROCK ➤ @LESMARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23 21:30:00

Date(s) :

2026-04-23

3 concerts de rock par les groupes du Cnes

** Soirée Concerts Live **

Jeudi 23 avril 2026

À partir de 19h

Prépare-toi pour une soirée placée sous le signe du rock et de l’énergie avec 3 groupes sur scène !

** Echoes of Us**

Né de l’envie de créer quelque chose de plus personnel, ce projet réunit Philippe (batterie) et Eric (guitare/chant), rejoints par Johan (basse) et Oann (guitare). Ensemble, ils donnent vie à des compositions originales, sincères et intimes, reflet de chacun des membres du groupe. Une belle découverte pleine d’émotion et d’authenticité ✨

**⚡ Impact 26**

Place au hard-rock énergique !

IMPACT 26 revisite avec puissance les grands classiques des années 80 ainsi que des hits des années 2000. Avec leur énergie débordante et leur bonne humeur communicative, ils promettent un show intense et festif

** Sortie 17**

Groupe rock local venu de Toulouse

Animés par le plaisir de jouer et de partager, ils proposent un mélange de reprises et de compositions originales (comme Watch the Waves ou Wake Up). Une vibe authentique à découvrir absolument sur scène

Ambiance conviviale, musique live et bonne humeur garantie !

Viens vibrer avec nous et soutenir la scène locale !

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Jeudi 23 Avril 2026

⏱️ 19H00

Entrée libre

Les Marins d’Eau Douce Ramonville

☎️ 05 61 73 16 15

Réservations fortement recommandée pour avoir une table (cuisines ouvertes de 18h30 à 20h45 )

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Les Marins d’eau douce 6 rue Hermès (en haut de l’allée) Parc technologique du canal, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Midi-Pyrénées

Parking Salle des Fêtes Métro ligne B Terminus Ramonville Bus ligne 111 Arrêt Joliot Curie à pieds par le canal = 15 mn du métro

Proche BIKINI.

Ouverture à partir de 17h30.

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Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15

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English :

3 rock concerts by Cnes bands

L’événement APERO ROCK ➤ @LESMARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE