Run & Hand, Gymane karben, Ramonville-Saint-Agne
Run & Hand, Gymane karben, Ramonville-Saint-Agne dimanche 3 mai 2026.
Run & Hand Dimanche 3 mai, 10h30 Gymane karben Haute-Garonne
Sur inscription au prix de 14€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:30:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:30:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
Le 3 mai 2026 aura lieu la première édition de la course Run & Hand, un nouvel événement sportif organisé par le CRAHB.
Cette course proposera un 10 km ainsi qu’un relais 2 × 5 km, avec un parcours traversant Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane et Castanet-Tolosan.
Pensée comme un événement inclusif, la course est organisée en partenariat avec l’ASEI, afin de promouvoir un sport accessible à tous dans une ambiance conviviale et solidaire.
À l’arrivée, les participants et les spectateurs pourront également profiter d’un moment convivial autour d’une buvette et d’un espace de restauration.
Gymane karben pont de zuera ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://chrono-start.com/inscriptions-listing/ »}] https://chrono-start.com/inscriptions-listing/
Course de 10km seul ou en duo (2x5km). Course animation
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