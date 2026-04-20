RUN & HAND pont de zuera Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

RUN & HAND

pont de zuera Gymane karben Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Course de 10km seul ou en duo (2x5km).

Le 3 mai 2026 aura lieu la première édition de la course Run & Hand, un nouvel événement sportif organisé par le CRAHB.

Cette course proposera un 10 km ainsi qu’un relais 2 × 5 km, avec un parcours traversant Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane et Castanet-Tolosan.

Pensée comme un événement inclusif, la course est organisée en partenariat avec l’ASEI, afin de promouvoir un sport accessible à tous dans une ambiance conviviale et solidaire.

À l’arrivée, les participants et les spectateurs pourront également profiter d’un moment convivial autour d’une buvette et d’un espace de restauration. 14 .

pont de zuera Gymane karben Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

10km solo or duo race (2x5km).

L’événement RUN & HAND Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE