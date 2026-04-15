D.R.E.A.M. Lab* – Les Architistes, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
D.R.E.A.M. Lab* – Les Architistes, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne mardi 21 avril 2026.
D.R.E.A.M. Lab* – Les Architistes 21 – 24 avril Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00
D.R.E.A.M. Lab* est un espace d’expérimentation et de jeu, proposant une découverte immersive de la lumière. Cet outil poétique et pédagogique offre un dispositif artistique sensible, interactif, qui aborde des sujets à la fois scientifiques (physiologie de l’œil, physique de la lumière, psychologie chromatique) et politiques (la nuit, Zone A Défendre).
Accueilli·e·s au Kiwi toute la semaine, Les Architistes exploreront différentes étapes techniques et créatives de la scénographie de ce dôme pour en créer une version autonome, pliable et transportable, prête à aller à la rencontre de festivals, d’habitant·e·s, de professionnel·le·s et de tous les curieux et curieuses de la nuit !
+ D’infos ici !
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/d-r-e-a-m-lab/ »}]
Résidence de création Résidence Installation
© Les Architistes
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