MINUS Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

MINUS

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 11:00:00

fin : 2026-04-21 11:45:00

Date(s) :

2026-04-21

Théâtre Pop-UP & Musique

**Théâtre Pop-UP & Musique**

Dès 3 ans Durée 45 mn

Dans cette création originale où musique et manipulation pop-up se mêlent, la Cie Amapola aborde avec humour et tendresse les thématiques des émotions et de l’estime de soi.

_L’Histoire_

C’est quoi le bonheur ? et puis c’est quoi être heureux ? comment trouver sa place? Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. A travers son périple rocambolesque dans un univers pop-up, Minus va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaître. Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie. Un conte randonnée, rythmé par des chansons originales accompagnées au Ukulélé et au kazoo !

Un spectacle mouchamment drôle, complètement insectisant, totalement Bzzzzz

Création 2020 Nouvelle version 2023

Age maternelles & primaires (3/11 ans)

De et avec Marie Kieffer-Cruz

Mise en scène Luc Tallieu

Décor Ingrid Tholl, Marie Kieffer-Cruz, Carlos Pinto

Teaser [ICI](https://www.youtube.com/watch?v=541d55QYo44&feature=youtu.be) 7 .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Pop-UP Theater & Music

L’événement MINUS Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE