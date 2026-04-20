EAU LA LA ! Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

EAU LA LA !

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Théâtre sensoriel, musique & théâtre d’ombre Dès 6 mois Durée 30 min

Le spectacle Eau Là Là dans sa nouvelle version 2021, propose au très jeune public une exploration sensorielle et rythmique des Éléments. Le tout petit est invité à suivre l’aventure d’une petite goutte de rosée pleine de fantaisie qui souhaite rejoindre l’océan, il va ainsi découvrir par des tableaux poétiques, le parcours du cycle de l’eau. Le grand voyage débute dans l’écrin d’un jardin zen, sur un tout petit brin d’herbe à l’ombre d’un cerisier en fleur. La petite goutte entraîne ensuite le public sous la pluie en explorant les sons, les sensations, en jouant comme le font les enfants, puis le long du lit de la rivière et enfin dans les fonds marins peuplés de créatures gracieuses et mystérieuses. Chaque étape de son épopée est ponctuée de Haïkus, petits poèmes japonais qui saisissent avec simplicité la beauté d’un moment furtif. Les bruitages, rythmes, lumières nous immergent totalement dans chaque tableau et permettent au public de se fondre et de se transformer à l’image de la goutte. Le décor confectionné par Coralie Bezerra à la couture, nous plonge dans un univers délicat et rempli d’apparitions, de manipulations, de jeux d’ombres qui procurent un tourbillon de sensations.

​A travers le cycle de l’eau raconté par des tableaux poétiques et sonores, l’enfant voit que l’eau est partout même à l’intérieur de nous !

Création 2021

Age dès 6 mois

De et avec Marie Kieffer-Cruz

Écriture des chansons Marie Kieffer-Cruz & Nadège Rigalleau

Décors Coralie Bezerra

Regard extérieur Carlos Pinto

Teaser [ICI](https://www.youtube.com/watch?v=LM_GlbXd98w) 7 .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sensory theater, music & shadow play From 6 months Duration 30 min

L’événement EAU LA LA ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE