Apéro Cercle du Coin Ruffiac

Ruffiac

Apéro

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18

Tous les 3° vendredi du mois.

Venez prendre un verre et dégustez des tapas en toute convivialité. .

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97 cercleducoin@ruffiac47.fr

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English : Apéro

L’événement Apéro Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne