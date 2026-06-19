Apéro Cercle du Coin Ruffiac
Apéro Cercle du Coin Ruffiac vendredi 19 juin 2026.
Ruffiac
Apéro
Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18
Tous les 3° vendredi du mois.
Venez prendre un verre et dégustez des tapas en toute convivialité. .
Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97 cercleducoin@ruffiac47.fr
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English : Apéro
L’événement Apéro Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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