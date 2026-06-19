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Apéro Cercle du Coin Ruffiac

Apéro Cercle du Coin Ruffiac

Apéro Cercle du Coin Ruffiac vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Cercle du Coin

Adresse : 209 route du Bourg

Ville : 47700 Ruffiac

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ruffiac

Apéro

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18

Tous les 3° vendredi du mois.
Venez prendre un verre et dégustez des tapas en toute convivialité.   .

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97  cercleducoin@ruffiac47.fr

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English : Apéro

L’événement Apéro Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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