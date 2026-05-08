Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Sunset à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Apéro Sunset à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Montée des Tours

Adresse : Lou Casteu

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Châteaurenard

Apéro Sunset à Lou Casteu

Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 à partir de 18h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-08

Apéro Sunset à Lou Casteu
Envie de chiller en fin de journée dans un cadre unique avec vue imprenable sur le coucher de soleil ?

Au programme
– Cocktails frais
– Bar à vins soigneusement sélectionnés
– Tapas & planches gourmandes à partager
– Ambiance musicale by Lou Castèu

Un moment parfait entre amis, en famille, pour simplement profiter de la douceur des soirées de mai.   .

Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéro Sunset at Lou Casteu

L’événement Apéro Sunset à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)