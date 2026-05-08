Apéro Sunset à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard
Apéro Sunset à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard vendredi 8 mai 2026.
Châteaurenard
Apéro Sunset à Lou Casteu
Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 à partir de 18h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Apéro Sunset à Lou Casteu
Envie de chiller en fin de journée dans un cadre unique avec vue imprenable sur le coucher de soleil ?
Au programme
– Cocktails frais
– Bar à vins soigneusement sélectionnés
– Tapas & planches gourmandes à partager
– Ambiance musicale by Lou Castèu
Un moment parfait entre amis, en famille, pour simplement profiter de la douceur des soirées de mai. .
Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89
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English :
Apéro Sunset at Lou Casteu
L’événement Apéro Sunset à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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