Apéro Sunset à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Châteaurenard

Apéro Sunset à Lou Casteu

Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 à partir de 18h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Apéro Sunset à Lou Casteu

Envie de chiller en fin de journée dans un cadre unique avec vue imprenable sur le coucher de soleil ?



Au programme

– Cocktails frais

– Bar à vins soigneusement sélectionnés

– Tapas & planches gourmandes à partager

– Ambiance musicale by Lou Castèu



Un moment parfait entre amis, en famille, pour simplement profiter de la douceur des soirées de mai. .

Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéro Sunset at Lou Casteu

L’événement Apéro Sunset à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence