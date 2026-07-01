Apéro-terrasse animé par Les Pasaro Taverne du musée de la bière Stenay
dimanche 26 juillet 2026 · Taverne du musée de la bière · Stenay
Informations pratiques
Stenay
Apéro-terrasse animé par Les Pasaro
Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Quand la musique est une affaire de famille ! Fabrice, Sacha et Romain, musiciens de père en fils, vous proposent des reprises rock et de chansons françaises.
Petite restauration gratuite sur place.Tout public
0 .
Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr
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English :
When music runs in the family! Fabrice, Sacha, and Romain—musicians from father to son—bring you rock covers and French songs.
Free light refreshments available on site.
L’événement Apéro-terrasse animé par Les Pasaro Stenay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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