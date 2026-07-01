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AGENDA · Stenay

Apéro-terrasse animé par Les Pasaro Taverne du musée de la bière Stenay

dimanche 26 juillet 2026 · Taverne du musée de la bière · Stenay

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Taverne du musée de la bière
Adresse
37 Rue du Moulin
Ville
55700 Stenay
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Stenay

Apéro-terrasse animé par Les Pasaro

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Quand la musique est une affaire de famille ! Fabrice, Sacha et Romain, musiciens de père en fils, vous proposent des reprises rock et de chansons françaises.
Petite restauration gratuite sur place.Tout public
0  .

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33  biere.stenay@orange.fr

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English :

When music runs in the family! Fabrice, Sacha, and Romain—musicians from father to son—bring you rock covers and French songs.
Free light refreshments available on site.

L’événement Apéro-terrasse animé par Les Pasaro Stenay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

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