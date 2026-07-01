Apéro-terrasse animé par Trio Corazon Taverne du Musée de la Bière Stenay

Informations pratiques

Stenay

Apéro-terrasse animé par Trio Corazon

Taverne du Musée de la Bière 37 rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Venez profiter d’une belle soirée estivale à la terrasse de la Taverne de Stenay ! Dès l’heure de l’apéritif, laissez-vous emporter par un concert aux sonorités jazz et rock, avec les meilleures reprises interprétées par le trio Christophe, Diego et Sammy.

Ambiance conviviale, musique live et bons moments entre amis ou en famille seront au rendez-vous !

Petite restauration possible sur place.Tout public

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Taverne du Musée de la Bière 37 rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

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English :

Come enjoy a beautiful summer evening on the terrace at the Taverne de Stenay! Starting at aperitif time, let yourself be swept away by a concert featuring jazz and rock tunes, with the best covers performed by the trio of Christophe, Diego, and Sammy.

A friendly atmosphere, live music, and good times with friends or family are guaranteed!

Light meals are available on site.

L’événement Apéro-terrasse animé par Trio Corazon Stenay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE