Mardi de Lupuline Dans ma bulle Musée de la bière Stenay

Informations pratiques

Stenay

Mardi de Lupuline Dans ma bulle

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

La bière, bien que très connue dans notre région, n’est pas la seule boisson gazeuse. Lors de cette expérience, vous apprendrez comment se forment ces petites bulles. Petits scientifiques, venez découvrir le super pouvoir de la fermentation dans un atelier qui ne manque pas de pétillant !Enfants

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Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

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English :

Beer, although very well known in our region, isn’t the only carbonated beverage. In this experiment, you’ll learn how those little bubbles form. Young scientists, come discover the superpower of fermentation in a workshop that’s sure to be full of fizz!

L’événement Mardi de Lupuline Dans ma bulle Stenay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE