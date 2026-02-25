Apéro troglo Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Apéro troglo

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Vivez un moment convivial, dans un lieu hors du temps…

L’Apéro Troglo est une invitation à vivre un moment simple, gourmand et authentique au cœur des caves troglodytiques du Domaine.

Dans la fraîcheur naturelle du tuffeau, vous êtes accueillis pour une parenthèse conviviale où le vin se découvre dans le plaisir et le partage.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 27 mars 2026 de 18h à 20h. .

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

Enjoy a convivial moment in a timeless setting…

