Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée Civaux
Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée Civaux samedi 30 mai 2026.
Civaux
Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Offrez-vous une parenthèse conviviale et gourmande au musée avec notre prochain Apér’objet !
Installez-vous, savourez quelques douceurs et boissons sans alcool, et laissez-vous guider par un médiateur passionné pour une immersion au cœur de l’histoire. À travers les collections du musée de Civaux, découvrez comment le christianisme s’est progressivement implanté à Civaux.
Entre échanges, découvertes et moments de partage, cet Apér’objet est l’occasion idéale d’apprendre autrement, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement en quête d’un moment original, venez vivre une expérience unique où patrimoine et convivialité se rencontrent.
Gratuit réservation obligatoire 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée
L’événement Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne