Civaux

Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Offrez-vous une parenthèse conviviale et gourmande au musée avec notre prochain Apér’objet !

Installez-vous, savourez quelques douceurs et boissons sans alcool, et laissez-vous guider par un médiateur passionné pour une immersion au cœur de l’histoire. À travers les collections du musée de Civaux, découvrez comment le christianisme s’est progressivement implanté à Civaux.

Entre échanges, découvertes et moments de partage, cet Apér’objet est l’occasion idéale d’apprendre autrement, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement en quête d’un moment original, venez vivre une expérience unique où patrimoine et convivialité se rencontrent.

Gratuit réservation obligatoire 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée

L’événement Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne