Civaux

Nuit européenne des musées

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Pendant la Nuit européenne des musées

Entrée libre et gratuite au musée, avec livrets-jeux de visite et des animations .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Civaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne