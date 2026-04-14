Nuit européenne des musées Civaux
Nuit européenne des musées Civaux samedi 23 mai 2026.
Civaux
Nuit européenne des musées
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Pendant la Nuit européenne des musées
Entrée libre et gratuite au musée, avec livrets-jeux de visite et des animations .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Civaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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