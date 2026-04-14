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Nuit européenne des musées Civaux

Nuit européenne des musées Civaux

Nuit européenne des musées Civaux samedi 23 mai 2026.

Adresse : 30 Place de Gomelange

Ville : 86320 Civaux

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Civaux

Nuit européenne des musées

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Pendant la Nuit européenne des musées
Entrée libre et gratuite au musée, avec livrets-jeux de visite et des animations   .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Civaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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