Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux
Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux samedi 23 mai 2026.
Civaux
Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Présentation des différentes techniques de marionnettes (à tringles, à fils, à gaine, théâtre d’ombres) avec animations par Esperanza Corredor. Un moment privilégié avec une passionnée.
Gratuit sans résa .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes
L’événement Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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