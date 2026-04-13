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Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux

Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux

Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux samedi 23 mai 2026.

Adresse : 30 Place de Gomelange

Ville : 86320 Civaux

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Civaux

Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Présentation des différentes techniques de marionnettes (à tringles, à fils, à gaine, théâtre d’ombres) avec animations par Esperanza Corredor. Un moment privilégié avec une passionnée.
Gratuit sans résa   .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

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English : Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes

L’événement Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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