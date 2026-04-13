Civaux

Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Présentation des différentes techniques de marionnettes (à tringles, à fils, à gaine, théâtre d’ombres) avec animations par Esperanza Corredor. Un moment privilégié avec une passionnée.

Gratuit sans résa .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes

L’événement Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne