Civaux

Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au travers des âges, de l’antiquité à nos jours, la harpe n’a cessé d’évoluer. Lors de la Nuit européenne des Musées, Angélique vous propose une rencontre autour de ses harpes afin de vous faire (re)découvrir l’évolution de ce bel instrument ancestral.

Gratuit sans résa .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari

L’événement Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne