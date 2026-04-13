Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari Civaux
Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari Civaux samedi 23 mai 2026.
Civaux
Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au travers des âges, de l’antiquité à nos jours, la harpe n’a cessé d’évoluer. Lors de la Nuit européenne des Musées, Angélique vous propose une rencontre autour de ses harpes afin de vous faire (re)découvrir l’évolution de ce bel instrument ancestral.
Gratuit sans résa .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari
L’événement Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne