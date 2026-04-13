Atelier création de marionnettes Civaux
Atelier création de marionnettes Civaux mercredi 27 mai 2026.
Civaux
Atelier création de marionnettes
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Viens découvrir en famille le théâtre d’ombres et réalise une marionnette pour jouer un spectacle. Pour enfants de 3 à 6 ans
Durée 1h gratuit sur réservation 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier création de marionnettes
L’événement Atelier création de marionnettes Civaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Civaux (Vienne)
- Nuit européenne des musées Civaux 23 mai 2026
- Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari Civaux 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux 23 mai 2026
- Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée Civaux 30 mai 2026