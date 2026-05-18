Apér’objet du mois Le commerce à l’époque romaine dans les collections du musée Civaux
Apér’objet du mois Le commerce à l’époque romaine dans les collections du musée Civaux samedi 27 juin 2026.
Civaux
Apér’objet du mois Le commerce à l’époque romaine dans les collections du musée
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Offrez-vous une parenthèse conviviale et gourmande au musée avec notre prochain Apér’objet !
Installez-vous, savourez quelques douceurs et boissons sans alcool, et laissez-vous guider par un médiateur passionné pour une immersion au cœur de l’histoire. À travers les collections du musée de Civaux, découvrez le commerce dans l’Antiquité à Civaux.
Entre échanges, découvertes et moments de partage, cet Apér’objet est l’occasion idéale d’apprendre autrement, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement en quête d’un moment original, venez vivre une expérience unique où patrimoine et convivialité se rencontrent.
Gratuit réservation obligatoire 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Apér’objet du mois Le commerce à l’époque romaine dans les collections du musée
L’événement Apér’objet du mois Le commerce à l’époque romaine dans les collections du musée Civaux a été mis à jour le 2026-05-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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