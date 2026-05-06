Modelisme naval exposition de bateaux Civaux
Modelisme naval exposition de bateaux Civaux mardi 30 juin 2026.
Civaux
Modelisme naval exposition de bateaux
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-30
Le club de modélisme naval de Civaux vous propose une sélection de ses plus belles maquettes de bateaux. .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
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English : Modelisme naval exposition de bateaux
L’événement Modelisme naval exposition de bateaux Civaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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