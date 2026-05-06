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Modelisme naval exposition de bateaux Civaux

Modelisme naval exposition de bateaux Civaux

Modelisme naval exposition de bateaux Civaux mardi 30 juin 2026.

Adresse : 4 Place de Gomelange

Ville : 86320 Civaux

Département : Vienne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Civaux

Modelisme naval exposition de bateaux

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-06-30

Le club de modélisme naval de Civaux vous propose une sélection de ses plus belles maquettes de bateaux.   .

4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98 

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English : Modelisme naval exposition de bateaux

L’événement Modelisme naval exposition de bateaux Civaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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