FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU Civaux lundi 13 juillet 2026.

Civaux

FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU

Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice et concert bal .

Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 45 08

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English : FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU

L’événement FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU Civaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne