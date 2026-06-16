FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU Civaux
FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU Civaux lundi 13 juillet 2026.
Civaux
FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU
Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice et concert bal .
Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 45 08
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English : FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU
L’événement FEU D’ARTIFICE ET CONCERT LES SOEURS DONOU Civaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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