Lire en transat Civaux
Lire en transat Civaux mercredi 8 juillet 2026.
Civaux
Lire en transat
L’Étang Civaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à Civaux découvrir Nouvelle folie des contes ordinaires de Michèle Bouhet à 16h. .
L’Étang Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98 bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Civaux a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Civaux (Vienne)
- Nuit européenne des musées Civaux 23 mai 2026
- Nuit Européenne des musées Animation musicale sur la harpe avec Angélique Dalbin-Ferrari Civaux 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Découverte et animation de marionnettes Civaux 23 mai 2026
- Atelier création de marionnettes Civaux 27 mai 2026
- Apér’objet du mois Aperçu de la christianisation dans les collections du musée Civaux 30 mai 2026