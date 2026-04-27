Civaux

Lire en transat

L’Étang Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez à Civaux découvrir Nouvelle folie des contes ordinaires de Michèle Bouhet à 16h. .

L’Étang Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98 bibliotheque.civaux@wanadoo.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Civaux a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne