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Atelier Fresque romaine Civaux

Atelier Fresque romaine Civaux

Atelier Fresque romaine Civaux jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 30 Place de Gomelange

Ville : 86320 Civaux

Département : Vienne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Civaux

Atelier Fresque romaine

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Découverte de la fresque romaine et création par chaque personne d’une fresque miniature réalisée selon la technique antique a fresco .
Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée 1h30. Gratuit, sur inscription 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr   .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

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English : Atelier Fresque romaine

L’événement Atelier Fresque romaine Civaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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