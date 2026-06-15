Atelier Fresque romaine Civaux
Atelier Fresque romaine Civaux jeudi 16 juillet 2026.
Civaux
Atelier Fresque romaine
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Découverte de la fresque romaine et création par chaque personne d’une fresque miniature réalisée selon la technique antique a fresco .
Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée 1h30. Gratuit, sur inscription 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Atelier Fresque romaine
L’événement Atelier Fresque romaine Civaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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