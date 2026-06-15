Civaux

Atelier Fresque romaine

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Découverte de la fresque romaine et création par chaque personne d’une fresque miniature réalisée selon la technique antique a fresco .

Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée 1h30. Gratuit, sur inscription 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Atelier Fresque romaine

L’événement Atelier Fresque romaine Civaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne