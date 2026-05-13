Civaux

Fête de la Musique

Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

?? Fête de la Musique 2026 à Civaux ??

À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune de Civaux vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale et festive en plein air !

?? Vendredi 19 juin 2026

?? À partir de 21h00

?? En plein air, derrière la salle des fêtes

Venez profiter d’un concert exceptionnel avec le groupe Madame Rouge

MADAME ROUGE est un groupe de cover basé en Nouvelle-Aquitaine, spécialisé dans les répertoires populaires des années 80 et 90 qu’ils réarrangent avec énergie et humour dans des medleys personnels !

Que vous soyez amateur de musique live ou simplement en quête d’une belle soirée d’été, cet événement est l’occasion parfaite de se retrouver entre amis ou en famille.

?? Buvette sur place

?? Restauration disponible

Entrée libre venez nombreux célébrer la musique sous les étoiles ! .

Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@civaux.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Civaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne