La harpe s’invite au musée archéologique de Civaux, Musée archéologique, Civaux

La harpe s’invite au musée archéologique de Civaux Samedi 23 mai, 16h00 Musée archéologique Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

La harpe s’invite au musée avec Angélique Dalbin-Ferrari

Au travers des âges, de l’antiquité à nos jours, la harpe n’a cessé d’évoluer. Lors de la Nuit européenne des Musées, Angélique vous propose une rencontre autour de ses harpes afin de vous faire (re)découvrir l’évolution de ce bel instrument ancestral.

Musée archéologique 30 place de Gomelange, 86320, Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.musee-civaux.fr Sur près de 450m2, le musée présente l’histoire de Civaux du Moyen Age au début de la Préhistoire, selon un parcours antichronologique calqué sur le modèle des strates archéologiques.

Il se singularise par la présence de nombreux objets découverts en contexte funéraire et plus particulièrement dans la nécropole mérovingienne : bagues, fibules, urnes, vases en verre et en terre cuite.

La vie quotidienne est aussi bien présente avec de la vaisselle de cuisine, de table, des objets de parure et de toilette, des outils mais aussi des éléments d’un groupe sculpté d’époque romaine : une tête de panthère et une main du dieu Bacchus.

Visiter le musée archéologique, c’est se plonger dans l’histoire et le temps, à la rencontre du riche passé de Civaux. gratuit pour mes moins de 12 ans / T.Réduit : 2€ / Plein tarif : 4€

La harpe s’invite au musée avec Angélique Dalbin-Ferrari

©Angélique Dalbin-Ferrari