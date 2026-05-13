Visite libre et poétique au Musée archéologique de Civaux, Musée archéologique, Civaux

Visite libre et poétique au Musée archéologique de Civaux Samedi 23 mai, 14h30 Musée archéologique Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Visite libre et poétique

Profitez de cette soirée pour découvrir librement le musée archéologique de Civaux. Parcourez ses salles avec des nouveautés au rythme de poèmes sur le thème de l’archéologie. Entrée libre et gratuite au musée, avec livrets-jeux de visite.

Musée archéologique 30 place de Gomelange, 86320, Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.musee-civaux.fr Sur près de 450m2, le musée présente l’histoire de Civaux du Moyen Age au début de la Préhistoire, selon un parcours antichronologique calqué sur le modèle des strates archéologiques.

Il se singularise par la présence de nombreux objets découverts en contexte funéraire et plus particulièrement dans la nécropole mérovingienne : bagues, fibules, urnes, vases en verre et en terre cuite.

La vie quotidienne est aussi bien présente avec de la vaisselle de cuisine, de table, des objets de parure et de toilette, des outils mais aussi des éléments d’un groupe sculpté d’époque romaine : une tête de panthère et une main du dieu Bacchus.

Visiter le musée archéologique, c’est se plonger dans l’histoire et le temps, à la rencontre du riche passé de Civaux. gratuit pour mes moins de 12 ans / T.Réduit : 2€ / Plein tarif : 4€

Visite libre et poétique

©Musée archéologique de Civaux, H. Crouzat