Apéro’Concerts avec Nini Poulain et Rock Airlines Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Moncé-en-Belin

Apéro’Concerts avec Nini Poulain et Rock Airlines

Le Val’Rhonne Allée de l’europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Concerts gratuit bar et restauration sur place (pensez à réserver !)

Bar + restauration Planche gourmande (panini montagnard saucisse tartine du soleil tomate cerise compote fruit de saison p’tits gâteaux) 10 € Menu Croc’Môme 6 € (pensez à réserver !)

Nini Poulain (44) 1 ère partie

Rayon de soleil sur scène, Nini POULAIN, cette chanteuse à l’accordéon, mêle émotion brute, rires et mélancolie dans une chanson française vibrante.

Avec son nouvel album J’suis pas une Rockstar , elle explore une couleur pop-rock. Entre esprit guinguette, rythmes urbains et énergie rock, elle livre un live intense,

sensible et généreux qui touche tous les publics.

Une véritable bête de scène à découvrir!

Rock Airlines (72) 2 ème partie

La compagnie Rock Airlines est un groupe de 6 musiciens un chanteur, un bassiste, un batteur, un clavier et deux guitaristes. Ce groupe vous emmène dans un voyage musical dans le temps grâce aux reprises de titres d’artistes qui ont marqué l’histoire de la musique.

Bouclez vos valises et préparez-vous pour le décollage !

Nini Poulain (44) 1 ère partie

Rayon de soleil sur scène, Nini POULAIN, cette chanteuse à l’accordéon, mêle émotion brute, rires et mélancolie dans une chanson française vibrante.

Avec son nouvel album J’suis pas une Rockstar , elle explore une couleur pop-rock. Entre esprit guinguette, rythmes urbains et énergie rock, elle livre un live intense,

sensible et généreux qui touche tous les publics.

Une véritable bête de scène à découvrir!

Rock Airlines (72) 2 ème partie

La compagnie Rock Airlines est un groupe de 6 musiciens un chanteur, un bassiste, un batteur, un clavier et deux guitaristes. Ce groupe vous emmène dans un voyage musical dans le temps grâce aux reprises de titres d’artistes qui ont marqué l’histoire de la musique.

Bouclez vos valises et préparez-vous pour le décollage ! .

Le Val’Rhonne Allée de l’europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

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English :

Concerts free bar and catering on site (remember to reserve!)

L’événement Apéro’Concerts avec Nini Poulain et Rock Airlines Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72