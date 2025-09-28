Spectacle Avec un grand F par la Cie les Gamettes (72) Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Spectacle Avec un grand F par la Cie les Gamettes (72)

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 17:45:00

Date(s) :

2026-02-08

Théâtre & dessin Âge minimum conseillé 6 ans… et fous rires garantis pour les adultes ! Durée 45 min Tarif unique 6 €

Elles ont été pharaonnes ou reines, pirates, scientifiques, sportives, artistes, politiques… Les femmes aussi ont fait l’Histoire et ce spectacle entend le raconter aux plus petits. Le grand tableau noir scolaire est détourné et sert de toile de fond à un voyage dans le temps. Pas de leçon magistrale ici, mais une galerie de huit portraits, illustrés par des dessins à la craie et de multiples trouvailles scéniques empruntées à l’univers de la farce.

À partir de faits réels, les deux comédiennes déroulent un récit inspirant, au service de l’égalité entre les genres, mis à la portée des enfants qui comprennent très vite l’enjeu du propos. Un spectacle à la fois drôle et inspirant qui promet de vrais débats de retour à la maison ! .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Theater & drawing Minimum recommended age: 6 years… and guaranteed laughs for adults! Duration: 45 min Price: 6?

German :

Theater & Zeichnen Empfohlenes Mindestalter: 6 Jahre… und garantierte Lachanfälle für Erwachsene! Dauer: 45 Min. Einheitstarif: 6 ?

Italiano :

Teatro e disegno Età minima consigliata: 6 anni… e risate garantite per gli adulti! Durata: 45 minuti Prezzo: 6 euro?

Espanol :

Teatro y dibujo Edad mínima recomendada: 6 años… ¡y risas garantizadas para los adultos! Duración: 45 min Precio: 6?

L’événement Spectacle Avec un grand F par la Cie les Gamettes (72) Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72