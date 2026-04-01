Mercredi c’est sport par Baraque Compagnie (57) Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Moncé-en-Belin

Mercredi c’est sport par Baraque Compagnie (57)

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:45:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Théâtre d’objets Âge minimum conseillé 7 ans et fous rires garantis pour les adultes ! Durée 45 min

Qui a dit que le sport, c’est bon pour le moral ? Pas Zouz, en tous cas ! Sa maman a décidé qu’il devait avoir une occupation le mercredi après-midi. Et comme le pédiatre a conseillé à Zouz de perdre un peu de poids, ce sera sport obligatoire !

Tous les mercredis, le voilà obligé de découvrir un nouveau sport, et c’est un vrai calvaire. Jusqu’à ce qu’enfin, une activité physique très différente des autres lui soit proposée…

Avec sa scénographie colorée, ce spectacle évoque avec justesse les petits complexes ou énormes blocages de nos enfants. Et il nous prouve au final qu’il y a une solution à tout !

Val’Rhonne, partenaire du Festival Au Pays du Môme

Toute la programmation à retrouver sur www.paysdumome.com .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

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English :

Théâtre d?objets Recommended minimum age: 7 years and guaranteed laughs for adults Running time: 45 min

L’événement Mercredi c’est sport par Baraque Compagnie (57) Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72