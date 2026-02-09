Carnaval de Moncé-en-Belin

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez défiler au rythme de la Batucada PerQsao thème Les minions

14h30 ANIMATIONS maquillage, jeux, château gonflable barbe à papa, bonbons et crêpes !

16h DÉPART DU DEFILÉ en musique avec la BATUCADA PERQSAO

17h30 On met le feu !

Venez déguisé ou pas…

Le thème de cette année c’est les minions ?? .

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Come and march to the rhythm of the Batucada PerQsao theme The minions

L’événement Carnaval de Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72