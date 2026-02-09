Carnaval de Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin
samedi 28 mars 2026
Carnaval de Moncé-en-Belin
Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez défiler au rythme de la Batucada PerQsao thème Les minions
14h30 ANIMATIONS maquillage, jeux, château gonflable barbe à papa, bonbons et crêpes !
16h DÉPART DU DEFILÉ en musique avec la BATUCADA PERQSAO
17h30 On met le feu !
Venez déguisé ou pas…
Le thème de cette année c’est les minions ?? .
Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com
