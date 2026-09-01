Informations pratiques

Cerizay

Apéros-concerts À même le bitume

Les Halles Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’association Etpourquoipas? en partenariat avec Boc’Hall organise un apéro concert, avec Drunkard Gerry.

Petite restauration et buvette sur place.

Prix libre. .

Les Halles Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine etpourquoipas79@gmail.com

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English : Apéros-concerts À même le bitume

L’événement Apéros-concerts À même le bitume Cerizay a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais