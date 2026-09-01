AGENDA · Cerizay
Apéros-concerts À même le bitume Cerizay
vendredi 11 septembre 2026 · Cerizay
Informations pratiques
Cerizay
Apéros-concerts À même le bitume
Les Halles Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
L’association Etpourquoipas? en partenariat avec Boc’Hall organise un apéro concert, avec Drunkard Gerry.
Petite restauration et buvette sur place.
Prix libre. .
Les Halles Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine etpourquoipas79@gmail.com
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English : Apéros-concerts À même le bitume
L’événement Apéros-concerts À même le bitume Cerizay a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais
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