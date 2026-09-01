UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cerizay

Apéros-concerts À même le bitume Cerizay

vendredi 11 septembre 2026 · Cerizay

Apéros-concerts À même le bitume Cerizay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Les Halles
Ville
79140 Cerizay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Cerizay

Apéros-concerts À même le bitume

Les Halles Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

L’association Etpourquoipas? en partenariat avec Boc’Hall organise un apéro concert, avec Drunkard Gerry.
Petite restauration et buvette sur place.
Prix libre.   .

Les Halles Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   etpourquoipas79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéros-concerts À même le bitume

L’événement Apéros-concerts À même le bitume Cerizay a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Cerizay (Deux-Sèvres)