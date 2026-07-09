Informations pratiques

Palluau-sur-Indre

Apéros-dégustation

19 Rue Haute Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Un rendez-vous à ne pas manquer dans le Châtillonnais en Berry !

Profitez d’un moment convivial autour d’une dégustation gratuite de produits locaux. L’équipe du Point Tourisme vous accueille pour partager les saveurs du terroir, vous faire découvrir les incontournables de la Destination Valençay Berry Val de Loire, ses bonnes adresses et ses meilleurs conseils pour profiter pleinement de votre séjour. Une parenthèse gourmande et chaleureuse à ne pas manquer !

Une animation proposée par la Destination Valencay-Berry-Val de Loire. .

19 Rue Haute Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

An event you won’t want to miss in the Chétillonnais region of Berry!

L’événement Apéros-dégustation Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Châtillonnais en Berry