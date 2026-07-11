Informations pratiques

Palluau-sur-Indre

Fresques romanes en musique

1 Rue Saint-Laurent Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 16:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Cantat muri dulcis sapor Et les murs résonnèrent d’un chant mélodieux…

Anne Delafosse, spécialiste des musiques anciennes, propVisite ose d’entendre des chants du XIIe siècle contemporains des fresques du chœur du prieuré St Laurent. Ces chants dits nouveaux nova cantica proviennent en particulier de la riche bibliothèque de l’abbaye Saint-Martial de Limoges. La thématique imagée structure le moment musical en 3 parties l’une dédiée à Saint Laurent, la seconde à la Vierge Marie et la troisième au Christ en majesté.

Ce moment musical proposé par l’association Musiques & Interprètes se veut interactif avec le public.

Une animation organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Échappées Estivales. .

1 Rue Saint-Laurent Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Cantat muri dulcis sapor And the walls resounded with a melodious song…

L’événement Fresques romanes en musique Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry