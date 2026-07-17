Le monde fascinant des chauves-souris, Caves de Palluau, Palluau-sur-Indre

Informations pratiques

Le monde fascinant des chauves-souris Vendredi 28 août, 20h00 Caves de Palluau Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Après une présentation en salle, nous partirons dans les Caves de Palluau, ancienne carrière d’extraction de pierre puis champignonnière, afin de découvrir ce site exceptionnel où, durant l’hiver, plusieurs centaines de chauves-souris viennent hiberner

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (Palluau-sur-Indre).

Nombre de place limité. Inscription obligatoire.

Caves de Palluau Rue des Caves, Palluau sur Indre Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 83 00 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/calendrier-des-evenements/le-monde-fascinant-des-chauves-souris/ »}]

Présentation en salle sur la vie des chauves-souris suivie d’une visite des Caves de Palluau, site naturel préservé.