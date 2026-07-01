Informations pratiques

Palluau-sur-Indre

Visites guidées de l’église et du prieuré

13 Rue Haute Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22

Aux confins du Berry, à la croisée de plusieurs itinéraires patrimoniaux, s’élève Palluau-sur-Indre. Perchée sur son éperon rocheux, cette charmante bourgade domine la vallée de l’Indre et abrite un patrimoine remarquable et authentique, mêlant trésors architecturaux et paysages préservés.

La visite commence par l’église Saint-Sulpice, d’abord dédiée à Saint-Sébastien au XIIe siècle, puis devenue chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde au XIIIe siècle. Ensuite, le prieuré Saint-Laurent, longtemps ignoré, vendu comme bien national puis transformé en logements, a été sauvé grâce à l’initiative passionnée du docteur Léon Baudry. Construit entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, il conserve de magnifiques fresques parmi les plus anciennes de France, témoins précieux de l’essor de l’art médiéval, tant par leur richesse que par la diversité de leurs motifs. Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plongerez dans l’histoire passionnante de ces murs !

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

13 Rue Haute Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the edge of the Berry region, at the crossroads of several heritage trails, lies Palluau-sur-Indre. Perched on a rocky outcrop, this charming village overlooks the Indre Valley and boasts a remarkable and authentic heritage, combining architectural treasures with unspoiled landscapes.

L’événement Visites guidées de l’église et du prieuré Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry