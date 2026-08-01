Informations pratiques

Palluau-sur-Indre

Concert Chants des Voûtes

Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’ensemble Rosace dirigé par Anne Delafosse interprétera les Polyphonies Renaissance du gothique flamboyant avec des chants du compositeur Josquin Des Prés (1450-1521) et de ses contemporains Pierre de la Rue, Jacob Obrecht, Antoine de Fevin…

Les six chanteurs traceront les lignes et les volutes de cet art musical du gothique flamboyant qui s’assimile à l’art du réemploi, comme celui utilisé dans la baie au nord du chœur, avec ce vitrail appelé macédoine car il est réalisé à partir de fragments de vitraux antérieurs. Ce vitrail exceptionnel sera présenté en introduction du concert par Olivier Genest, chercheur associé au Service Patrimoine et Inventaire (Région Centre-Val de Loire). .

Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 01 74 22 musiquesetinterpretes@gmail.com

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English :

The Rosace Ensemble, led by Anne Delafosse, will perform Renaissance polyphonic music from the Flamboyant Gothic period, featuring works by the composer Josquin Des Prés (1450–1521) and his contemporaries: Pierre de la Rue, Jacob Obrecht, Antoine de Fevin…

L’événement Concert Chants des Voûtes Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Châtillonnais en Berry