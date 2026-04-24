Plumergat

Apéros Klam MBRAIA

Mériadec place de l’Eglise Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajon respire et palpite. Les voix éclatent de ces mots anciens nécessaires aujourd’hui. Ils puisent dans la matière du chant populaire occitan une énergie qui déclenchent les rouages de la machine à danser. Leurs arrangements, entre force brutale et infinie douceur, rendent hommage aux textes de ces poètes inconnus qui ont marqué la mémoire collective. .

Mériadec place de l’Eglise Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéros Klam MBRAIA

L’événement Apéros Klam MBRAIA Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon