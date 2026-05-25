Plumergat

Festival La Bougeotte

Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

LA BOUGEOTTE c’est…

​Ton corps gigote et vibre dès les premières notes. Tu es curieux, et le partage te met en joie ? La Bougeotte est faite pour toi.

Mouvement, voix, théâtre, danse, geste, élan, jeux.

Le corps, c’est danser, parler, vibrer, jouer, oser… C’est être en relation.

La Bougeotte est un collectif en mouvement.

Alors viens. Viens partager, expérimenter. Viens faire partie de La Bougeotte.

Des spectacles gratuits, des ateliers à prix libres, une restauration gourmande et généreuse… Viens à nos côtés, célébrer la fin de l’année et bien commencer l’été.

Ce festival intergénérationnel est un formidable moment de divertissement où petits et grands peuvent s’amuser, rêver, partager.

Inscription en ligne pour les ateliers Places limitées .

Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 08 90 86 65

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English :

L’événement Festival La Bougeotte Plumergat a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon