Festival La Bougeotte Plumergat
Festival La Bougeotte Plumergat dimanche 5 juillet 2026.
Plumergat
Festival La Bougeotte
Espace Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
LA BOUGEOTTE c’est…
Ton corps gigote et vibre dès les premières notes. Tu es curieux, et le partage te met en joie ? La Bougeotte est faite pour toi.
Mouvement, voix, théâtre, danse, geste, élan, jeux.
Le corps, c’est danser, parler, vibrer, jouer, oser… C’est être en relation.
La Bougeotte est un collectif en mouvement.
Alors viens. Viens partager, expérimenter. Viens faire partie de La Bougeotte.
Des spectacles gratuits, des ateliers à prix libres, une restauration gourmande et généreuse… Viens à nos côtés, célébrer la fin de l’année et bien commencer l’été.
Ce festival intergénérationnel est un formidable moment de divertissement où petits et grands peuvent s’amuser, rêver, partager.
Inscription en ligne pour les ateliers Places limitées .
Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 08 90 86 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival La Bougeotte Plumergat a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Plumergat (Morbihan)
- Apéros Klam William Nicolas Plumergat 4 juin 2026
- Apéros Klam Bako Combé Plumergat 18 juin 2026
- Apéros Klam TeKeMat Plumergat 16 juillet 2026
- Apéros Klam MBRAIA Plumergat 16 juillet 2026
- Apéros Klam La Dévorante Plumergat 22 juillet 2026